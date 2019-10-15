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Пятилетнюю девочку с острой ревматической лихорадкой спасли в Атырау

15 Октября 2019 14:55
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Пятилетнюю девочку с острой ревматической лихорадкой спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пятилетнюю девочку с острой ревматической лихорадкой спасли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По словам матери малышки, температура у ребенка повышалась в течение 3 дней, и в итоге привела к отеку ног. Из-за неэффективности начальной стадии лечения у девочки в отделении детских сердечно-сосудистых заболеваний была диагностирована «острая ревматическая лихорадка». Избыточное скопление воздуха и жидкости в легких у пациентки сопровождалось болью, слабостью, лихорадкой и повышенной температурой до 39 градусов, присутствовали отек ног и везикулезная сыпь. Около 25 дней девочка получала лечение, из них 10 дней провела в реанимации», - рассказала заведующая реанимационным отделением городской больницы №2 Раушан Муханова.


Она сообщила, что на данный момент состояние пациентки не вызывает беспокойства.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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