Пятилетнюю девочку с острой ревматической лихорадкой спасли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пятилетнюю девочку с острой ревматической лихорадкой спасли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам матери малышки, температура у ребенка повышалась в течение 3 дней, и в итоге привела к отеку ног. Из-за неэффективности начальной стадии лечения у девочки в отделении детских сердечно-сосудистых заболеваний была диагностирована «острая ревматическая лихорадка». Избыточное скопление воздуха и жидкости в легких у пациентки сопровождалось болью, слабостью, лихорадкой и повышенной температурой до 39 градусов, присутствовали отек ног и везикулезная сыпь. Около 25 дней девочка получала лечение, из них 10 дней провела в реанимации», - рассказала заведующая реанимационным отделением городской больницы №2 Раушан Муханова.





Она сообщила, что на данный момент состояние пациентки не вызывает беспокойства.