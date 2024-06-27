Пятилетнюю девочку нашли в пяти километрах от дома в СКО

В Северо-Казахстанской области полицейские несколько часов искали пропавшую маленькую девочку, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, жители села Байтерек Кызылжарского района сообщили на 102 о пропаже пятилетней дочери с особыми образовательными потребностями. Родные ребенка сначала сами обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.

Личный состав районного отдела полиции сразу подключился к поискам. Найти девочку в селе им тоже не удалось. Зону поиска расширили за пределами населенных пунктов. Через некоторое время малышку обнаружили на трассе «Жезказган-Петропавловск». Она шла в направлении села Подгорного. Это примерно в пяти километрах от дома. Девочку благополучно вернули родителям.

Полицейские попросили жителей региона, заметивших явно потерявшегося малолетнего ребёнка, сообщать об этом на 102.