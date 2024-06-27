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    00:29, 27 Июнь 2024 | GMT +6

    Пятилетнюю девочку нашли в пяти километрах от дома в СКО

    Пятилетнюю девочку нашли в пяти километрах от дома в СКО
    Фото: пресс-служба департамента полиции СКО

    В Северо-Казахстанской области полицейские несколько часов искали пропавшую маленькую девочку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента полиции, жители села Байтерек Кызылжарского района сообщили на 102 о пропаже пятилетней дочери с особыми образовательными потребностями. Родные ребенка сначала сами обошли окрестности, затем обратились к стражам правопорядка.

    Личный состав районного отдела полиции сразу подключился к поискам. Найти девочку в селе им тоже не удалось. Зону поиска расширили за пределами населенных пунктов. Через некоторое  время малышку обнаружили на трассе «Жезказган-Петропавловск». Она шла в направлении села Подгорного. Это примерно в пяти километрах от дома. Девочку благополучно вернули родителям.

    Полицейские попросили жителей региона, заметивших явно потерявшегося малолетнего ребёнка, сообщать об этом на 102.

     

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Спасение Пропавшие СКО Регионы Казахстана Дети Полиция
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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