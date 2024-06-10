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    16:47, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Пятилетняя танцовщица представит Казахстан на международном конкурсе

    Пятилетняя танцовщица представит Казахстан на международном конкурсе
    Фото из личного архива Нурай Сайрановой

    Воспитанница детского сада Нуринского района выступит на международном конкурсе в Турции. Сейчас Нурай Сайранова, завоевавшя путевку за рубеж активно готовится, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пятилетняя Нурай Сайранова, уже сейчас стремится покорить мир искусства. Уже два года она увлекается танцами и регулярно тренируется. За короткое время ей удалось достичь не малых высот. Сначала она выступала на районных соревнованиях, а недавно получила гран-при на международном конкурсе искусств, который проходил в Астане. 

    - Нурай – моя ученица. Она имеет особый энтузиазм. Мы завоевали победу на международном конкурсе, который прошел в нашей столице. Очень рады этому. Я верю, что Нурай ждет большое будущее. Она очень талантливая и целеустремленная личность, - говорит учитель Нурай Хасимхан Нурлыхан.

    Пятилетняя танцовщица представит Казахстан на международном конкурсе
    Фото из личного архива Нурай Сайрановой

    После победы в Астане, Нурай планирует также покорить и арену Турции. Сейчас идет активная подготовка к международному конкурсу. По ее словам, путевка за рубеж – это лишь начало больших достижений.

    - Мне пять лет. Я хочу защитить честь нашей страны в Турции и завоевать там победу. Однако останавливаться на этом не собираюсь. В моих планах добиться больших побед и в других конкурсах. Сейчас готовлюсь к предстоящим соревнованиям, - поделилась сама Нурай.

    Нурай Сайранова воспитанница детского сада районного центра. Воспитатели учреждения возлагают большие надежды на будущее юного артиста.

    Пятилетняя танцовщица представит Казахстан на международном конкурсе
    Фото из личного архива Нурай Сайрановой

    - Особое внимание в нашем детском саду уделяется творческому развитию малышей. Наша воспитанница Нурай – одна из тех детей, которые активно участвуют в кружках. Она стала победителем районных и областных соревнований. Совсем недавно Нурай вернулась из столицы с победой. Она очень талантлива. Знает наизусть разные стили танцев. Ей конечно еще предстоит многому научиться. Мы ждём больших успехов от нее, - говорит заведующая детским садом Куралай Мамалина.

    Несмотря на юный возраст Нурай Сайранова, уже привыкла выступать на больших сценах. Удостоившись громких аплодисментов казахстанцев, она намерена покорить своим танцем и сердца жителей Турции.

     

    Теги:
    Детсады Турция Дети Конкурс Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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