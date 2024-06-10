Пятилетняя танцовщица представит Казахстан на международном конкурсе

Воспитанница детского сада Нуринского района выступит на международном конкурсе в Турции. Сейчас Нурай Сайранова, завоевавшя путевку за рубеж активно готовится, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пятилетняя Нурай Сайранова, уже сейчас стремится покорить мир искусства. Уже два года она увлекается танцами и регулярно тренируется. За короткое время ей удалось достичь не малых высот. Сначала она выступала на районных соревнованиях, а недавно получила гран-при на международном конкурсе искусств, который проходил в Астане.

- Нурай – моя ученица. Она имеет особый энтузиазм. Мы завоевали победу на международном конкурсе, который прошел в нашей столице. Очень рады этому. Я верю, что Нурай ждет большое будущее. Она очень талантливая и целеустремленная личность, - говорит учитель Нурай Хасимхан Нурлыхан.

Фото из личного архива Нурай Сайрановой

После победы в Астане, Нурай планирует также покорить и арену Турции. Сейчас идет активная подготовка к международному конкурсу. По ее словам, путевка за рубеж – это лишь начало больших достижений.

- Мне пять лет. Я хочу защитить честь нашей страны в Турции и завоевать там победу. Однако останавливаться на этом не собираюсь. В моих планах добиться больших побед и в других конкурсах. Сейчас готовлюсь к предстоящим соревнованиям, - поделилась сама Нурай.

Нурай Сайранова воспитанница детского сада районного центра. Воспитатели учреждения возлагают большие надежды на будущее юного артиста.

Фото из личного архива Нурай Сайрановой

- Особое внимание в нашем детском саду уделяется творческому развитию малышей. Наша воспитанница Нурай – одна из тех детей, которые активно участвуют в кружках. Она стала победителем районных и областных соревнований. Совсем недавно Нурай вернулась из столицы с победой. Она очень талантлива. Знает наизусть разные стили танцев. Ей конечно еще предстоит многому научиться. Мы ждём больших успехов от нее, - говорит заведующая детским садом Куралай Мамалина.

Несмотря на юный возраст Нурай Сайранова, уже привыкла выступать на больших сценах. Удостоившись громких аплодисментов казахстанцев, она намерена покорить своим танцем и сердца жителей Турции.