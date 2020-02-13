Пятилетняя певица из Павлодара завоевала гран-при республиканского конкурса
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятилетняя певица Амина Масалимова из Павлодара завоевала гран-при республиканского конкурса «BE A STAR», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В республиканском детском художественном конкурсе «BE A STAR» («Быть звездой») участвовали дети дошкольного возраста и молодёжь из Павлодара, Семея, Экибастуза, Павлодарского района, - сообщили в павлодарском детском саду номер 6. - По итогам конкурса наша воспитанница Амина в номинации «Эстрадный вокал. Соло» заняла гран-при в возрастной категории три-пять лет».
Как сообщили в детском саду, девочка исполнила песню «Туган жер» на слова и музыку Боты Бейсеновой. Юные участники конкурса представили 36 номеров.
«Амина любит петь с маленьких лет, вокалом занимается с трёх лет, является лауреатом первой степени республиканского конкурсов «ASSEL PRODUCTION» (2019 год) в Нур-Султане, международного конкурса «АSSEL PRODUCTION» (2018 год) в Павлодаре. Амина уверена, что в будущем будет выступать на сцене», - добавили в дошкольном учреждении.
Музыкальный руководитель Бакыт Нургалиева награждена медалью и благодарственным письмом за высокий профессионализм в подготовке конкурсантки.
«Также дипломом второй степени были награждены воспитанницы ясли-сада №6 Павлодара Бауыржан Камила (шесть лет) и Мукажанова Еркежан (шесть лет) за исполнение песни «Балага тилеги», - обратили внимание в организации образования.
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