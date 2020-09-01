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Пятилетняя девочка погибла, выпав из окна пятого этажа в Аркалыке
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двое детей выпали из окон за сутки в Костанайской области. Один из них погиб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.
Два ребенка выпали из окон за один день в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области
31 августа в 13:30 часов из окна квартиры 5-го этажа жилого дома по улице Маясова в городе Аркалыке выпала девочка, 2015 года рождения. В это время родители находились в соседней комнате. От полученных травм ребенок скончался в реанимационном отделении городской больницы. Трагедия произошла, когда ребенок оперся на москитную сетку.
В этот же день, 31 августа, в 16:30 часов в городе Житикаре на территории микрорайона 5 «В» из окна квартиры 6-го этажа многоквартирного жилого дома выпал по неосторожности подросток, 2007 года рождения. Инцидент произошел, когда он остался без присмотра взрослых. С различными травмами пострадавший госпитализирован в городскую больницу.
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