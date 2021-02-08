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    15:00, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Пятилетняя девочка одна гуляла по улицам Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские вернули домой пятилетнюю девочку, которая гуляла одна по улицам и не могла вспомнить свою фамилию и адрес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, к стражам порядка обратилась жительница города, которая увидела на улице ребенка без сопровождения взрослых. Девочка уверенно называла своё имя, имена родителей и братика, но не могла вспомнить фамилию и адрес. Длительное время малышку никто не искал. Женщина привела ребёнка в свою квартиру и позвонила в полицию.

    Адрес девочки полицейские нашли быстро. Они взяли с собой кроху и проехали по микрорайону, где нашлась девочка. Она показала на свой дом, ключ от домофона, который был с ней, подошел к двери подъезда. Участковый инспектор группы ювенальной полиции завёл ребёнка в квартиру. Как выяснилось, отец семейства спал после ночной смены, а мать следила за дочерью через окно, но вынуждена была отвлечься на грудного ребёнка. К моменту появления полицейского они как раз собрались искать дочь. Девочка, как пояснила взволнованная мама, умеет гулять самостоятельно и никогда раньше не уходила со двора.

    «На учётах в полиции семья не состоит. Участковый инспектор провёл с родителями профилактическую беседу. Руководство управления полиции Петропавловска благодарит бдительную горожанку за правильные действия и участие в судьбе ребёнка», - сказал начальник отдела местной полицейской службы Рустам Садулов.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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