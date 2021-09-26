Пятилетний уроженец Казахстана получил награду Польского олимпийского комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская полония приняла участие в юбилейных ХХ Всемирных полонийных летних играх, прошедших 19 – 24 сентября в Польше, передает МИА «Казинформ».

В играх участвовали более 500 спортсменов-любителей из 27 стран. Команда Казахстана состояла из представителей двух полонийных организаций: Алматинского центра польской культуры „Więź» и общественного объединения „Polska Jedność» из Нур-Султана, а также из соотечественников, проживающих сейчас в Польше.

По итогам соревнований казахстанцы завоевали девять медалей в нескольких дисциплинах и возрастных категориях. «Бронза» - у Анны Добровольской (скандинавская ходьба), Павла Дыляка (гольф), Инны Коноваловой (бег на 5 км) и Дмитрия Коновалова (горный велосипед, 10 км, и стрельба из пневматического пистолета). «Серебро» завоевали Вероника Дыляк-Шатурская (стрельба из пневматического карабина), Инна Коновалова (горный велосипед, 10 км) и Ярослав Юрченко (стрельба из пневматического пистолета и стрельба из пневматического карабина).

Кубок президента Польского олимпийского комитета «Fair Play» достался самому юному участнику игр – пятилетнему уроженцу Алматы Валерию Нечаеву (стрельба из пневматического карабина).

Кроме того, казахстанцы вошли в рейтинги лучших спортсменов полонии мира:

4 место – Денис Ампилогов (легкая атлетика - бег на 100 м);

4 место – Денис Ампилогов (стрельба из пневматического пистолета);

4 место – Вероника Дыляк-Шатурская (стрельба из пневматического пистолета);

4 место – Анна Добровольская (стрельба из пневматического карабина);

5 место – Анна Добровольская (стрельба из пневматического пистолета);

5 место – Екатерина Юрченко (стрельба из пневматического пистолета);

5 место – Александр Зелевский (стрельба из пневматического пистолета);

6 место – Юрий Готзелиг (плавание, 50 м, вольный стиль);

6 место – Александр Зелевский (стрельба из пневматического карабина);

6 место – Наталья Зубенко (настольный теннис);

7 место – Дмитрий Коновалов (стрельба из пневматического карабина);

7 место – Инна Коновалова (скандинавская ходьба);

8 место – Павел Дыляк (стрельба из пневматического пистолета);

8 место – Елена Уразгельдиева (стрельба из пневматического карабина);

9 место – Галина Зелевская (стрельба из пневматического карабина);

9 место – Павел Дыляк (стрельба из пневматического карабина);

9 место – Елена Уразгельдиева (плавание, 50 м, вольный стиль).

«Эмоций, конечно, через край. Несмотря на то, что в соревнованиях были заявлены любители, не могу не отметить достаточно высокий уровень подготовки участников. Многие выступали на уровне профессионалов. Конкуренция была высокой. Хочу поблагодарить организаторов и всех, благодаря кому удалось принять участие в Играх, а также своих товарищей по команде за потрясающий опыт. Провести большие международные состязания в наше пандемийное время невероятно сложно, но думаю, все получилось так, как было задумано», - поделился впечатлениями Дмитрий Коновалов из Нур-Султана.

История полонийных игр началась в 1933 году, когда во время 5-го конгресса Совета поляков за рубежом было принято решение об организации первых полонийных спортивных игр. Однако ряд причин помешал проведению, к идее вернулись лишь в 1990-х годах. С тех пор в Польше циклично проходят зимние и летние полонийные игры, на которые приезжают спортсмены-любители, представляющие полонию всего мира. Организатором соревнований выступает Ассоциация „Wspólnota Polska», а партнером - Польский олимпийский комитет.

Последние, 19-е Всемирные летние игры полонии прошли в 2019 году в Гдыне, а 14-е Всемирные зимние игры состоялись в конце 2020 года в городе Крыница-Здруй.

В программу юбилейных состязаний вошли бадминтон, бег на 3 км, бридж, волейбол, гольф, горный велосипед, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, скандинавская ходьба, теннис и шахматы. Помимо этого, прошло множество культурных мероприятий - встречи с выдающимися польскими спортсменами и спортсменками, тематические вечера, посвященные полонии, экскурсионные и исторические туры.

Особое внимание участников было приковано к так называемому сеймику – собранию руководителей и представителей полонийных организаций, занимающихся продвижением спорта в своих странах. На нем были обсуждены важные вопросы популяризации спорта и здорового образа жизни, состоялся обмен опытом. Настоящий фурор произвела видеопрезентация Казахстана, где в последнее время проводится немало спортивных мероприятий для полонии – начиная от Казахстанских зимних полонийных игр и заканчивая виртуальными забегами и праздниками спорта.