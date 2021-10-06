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    11:10, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пятилетний теннисист из Кокшетау выиграл республиканский турнир

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На корт детского турнира вышли 30 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

    В г.Петропавловск прошел республиканский турнир по большому теннису «Красный мяч», среди детей до 10 лет. Акмолинскую область представили юные воспитанники областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №7.

    Чемпионом стал 5-летний Иван Чижаковский, а Даниэль Чумак завоевал бронзовую медаль.


    Теги:
    Спорт Теннис Акмолинская область
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