Пятилетний ребенок за рулем сбил несколько человек в Жезказгане

Пятилетний мальчик на машине наехал на прохожих. В результате ДТП пострадали 4 человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел возле ресторана «Гранд Палас». В результате ДТП пострадало четверо прохожих. Как выяснилось, сидевший в автомобиле пятилетний мальчик снял с ручника тормоз, после чего машина задним ходом наехала на стоящих на тротуаре людей.

- Факт ДТП зарегистрирован в полиции. В результате наезда жертв нет. Тем менее госпитализированы 4 пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы»,— сообщили в пресс-службе ДП области Улытау.

Однако в управлении здравоохранения области Улытау отметили, что в больницу поступили 5 человек. Среди них есть ребенок.

- Пострадали 5 человек. Все живы. Пациентка 15.03.1964 г.р. – госпитализирована в отделение травматологии с закрытой травмой грудной клетки, переломом ребери ушибом внутренних органов. Остальные три пациентки 1985 г.р., 1959 г.р., 1962 г.р. поступили с ушибами поясничного отдела позвоночника, голеностопного сустава и мягких тканей. Пятый пациент 19.07.2018 г.р. – на амбулаторном лечении с поверхностной травмой головы, — отметили в пресс-службе.

Были ли поступивший в больницу ребенок за рулем, пока не уточнили.