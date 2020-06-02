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Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Усть-Каменогорске

2 Июня 2020 18:53
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Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В городе Усть-Каменогорске в больницу госпитализирован 5-летний ребенок, который выпал из окна 2 этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что по улице Казахстан женщина оставила 5-летнего сына в квартире со старшей сестрой, 2008 года рождения, и ушла в магазин. Пока сестра отвлеклась мальчик выпал из отрытого окна квартиры, расположенной на 2-ом этаже.

«Ребенок госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей», — отметили в УЧС.

Спасатели напоминают родителям, что необходимо проявить бдительность, не оставлять даже на минуту ребенка одного. Установить блокираторы на окна, не позволяющие настежь распахнуть окно, отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Орал Ерланулы

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