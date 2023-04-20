Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Акмолинской области

КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Пятилетний ребенок города Косшы, которого оставили дома под присмотром 7-летней сестры, выпал из окна четвертого этажа. Ребенок выжил. Акмолинские полицейские начали досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, инцидент произошел 17 апреля в Косшы. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что 5-летний ребенок госпитализирован в городскую детскую больницу №2 города Астаны. У мальчика были закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, закрытый перелом левой ключевой кости со смещением.

«В ходе проверки установлено, что в тот день несовершеннолетний ребенок остался дома со своей старшей сестрой, 2016 года рождения. Родители несовершеннолетних в это время находились на работе. Мальчик, играя, залез на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. К счастью, ребенок жив», - пояснили в ведомстве.

Скорую помощь вызвали прохожие, которые обнаружили плачущего мальчика под окнами дома. Ребенок не пошел в детский сад из-за погоды. В регионе в эти дни были снег и метель. Маме пришлось оставить детей одних дома и периодически навещать их.

«В настоящее время ребенок находится в больнице. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», - резюмировали полицейские.