ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пятилетний ребенок разбился насмерть в Шымкенте, выпав из окна четвертого этажа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

С начала года на территории города Шымкент зарегистрировано 7 случаев с падением детей из окон. В четырех случаях дети погибли, в трех – дети были травмированы.

Сообщение о падении ребенка с 4-го этажа 5-этажного жилого дома по улице Гагарина Абайского района поступило 30 октября 2021 года в 23:18 часов. На место происшествия выехали специалисты департамента по ЧС г. Шымкента, которые установили, что мальчик, 2017 года рождения, остался без присмотра родителей и упал из окна лестничного пролета. В срочном порядке ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу, где, к сожалению, он скончался.