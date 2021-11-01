Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пятилетний ребенок разбился насмерть в Шымкенте, выпав из окна четвертого этажа

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Ноября 2021, 11:31
Пятилетний ребенок разбился насмерть в Шымкенте, выпав из окна четвертого этажа

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пятилетний ребенок разбился насмерть в Шымкенте, выпав из окна четвертого этажа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

С начала года на территории города Шымкент зарегистрировано 7 случаев с падением детей из окон. В четырех случаях дети погибли, в трех – дети были травмированы.

Сообщение о падении ребенка с 4-го этажа 5-этажного жилого дома по улице Гагарина Абайского района поступило 30 октября 2021 года в 23:18 часов. На место происшествия выехали специалисты департамента по ЧС г. Шымкента, которые установили, что мальчик, 2017 года рождения, остался без присмотра родителей и упал из окна лестничного пролета. В срочном порядке ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу, где, к сожалению, он скончался.

photo


Происшествия   Шымкент   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе