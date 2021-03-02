Пятилетний ребенок погиб в пожаре в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области во время пожаров погибли маленький ребёнок и пожилая женщина, передает корреспондент МИА Казинформ.

На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин сообщил, что первого марта в селе Новороссийское Аккайынского района произошёл пожар в двухквартирном жилом доме.

«До прибытия подразделений местные жители извлекли тело пятилетнего ребёнка. Для установления точной причины гибели ребёнка тело направили на экспертизу. Ребёнок на момент пожара дома находился один. Родители были на работе. Предварительная причина пожара - печь. Начало пожара было в кухне. После вызова подразделение прибыло через час, расстояние до села - более 50 км. Дом горел открытым пламенем», - проинформировал Д. Растихин.

Второй пожар с гибелью человека произошёл второго марта в Петропавловске. Погибла 81-летняя женщина. Причина пожара - неосторожное обращение с огнём. Золу из печи высыпали возле стены дома.

Всего с начала года по области в огне погиб 21 человек.