Пятилетний перерыв перед поступлением в докторантуру предлагают ввести в Казахстане
Депутаты Мажилиса направили запрос в Министерство науки и высшего образования РК о пересмотре требований к поступлению в докторантуру, в том числе установить обязательный промежуток времени – 5 лет для поступления в докторантуру после окончания магистратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Фракция НПК считает, что давно назрела необходимость акцентировать внимание не на количественных показателях, а на качественных. Актуальные требования для поступления в докторантуру наплодили множество сотен тысяч докторов наук, зачастую не имеющих достаточного жизненного, профессионального и исследовательского опыта.В этой связи считаем, что профильному министерству необходимо пересмотреть требования к поступлению в докторантуру: акцентировать основные требования на исследовательской работе, установить количественное и качественное требование к научным публикациям кандидатов, а также установить обязательный промежуток времени – 5 лет для поступления в докторантуру после окончания магистратуры, - говорится в запросе депутатов.
В Министерстве науки и высшего образования РК отметили, что действующие требования к поступлению в докторантуру сформированы с учетом международного опыта. В таких странах, как США, Канада, Великобритания и большинстве стран Европы, поступление в докторантуру возможно сразу после магистратуры без многолетнего опыта и большого количества публикаций.
- На сегодня поступающий в докторантуру должен подтвердить знание иностранного языка международным сертификатом. Обязательный 9-месячный стаж, обеспечивает минимум профессионального опыта без исключения молодых талантов. За это время поступающий успевает участвовать в проектах, преподавать или стажироваться, что помогает сформировать осознанное исследовательское направление. Кроме того, в рамках предоставленной академической самостоятельности вступительные экзамены в докторантуру проводятся вузами самостоятельно, - говорится в ответе вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой на депзапрос.
По ее словам, предложение о введении обязательного пятилетнего интервала между окончанием магистратуры и поступлением в докторантуру, может нарушить естественную академическую траекторию, особенно для молодых магистров, которые после окончания обучения обладают актуальными знаниями и высокой мотивацией к продолжению научной деятельности.
- Обязательный промежуток времени 5 лет после окончания магистратуры может привести снижению привлекательности научной карьеры среди молодёжи. На сегодня доля ППС казахстанских вузов, имеющих ученую степень составляет 48,2%, тогда как в мировых исследовательских университетах от 60 до 90%, а в прикладных и педагогических вузах до 60%. Поэтому, во исполнение поручения Главы Государства К.К. Токаева министерством приняты меры по увеличению госзаказа в докторантуру с 1919 мест в 2023 году до 2919 мест в 2024 году. Данная мера позволила увеличить прием с 1686 человек в 2023 году до 2972 человек в 2024 году, - добавила вице-министр.