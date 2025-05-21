Пятилетний перерыв перед поступлением в докторантуру предлагают ввести в Казахстане

- Фракция НПК считает, что давно назрела необходимость акцентировать внимание не на количественных показателях, а на качественных. Актуальные требования для поступления в докторантуру наплодили множество сотен тысяч докторов наук, зачастую не имеющих достаточного жизненного, профессионального и исследовательского опыта.В этой связи считаем, что профильному министерству необходимо пересмотреть требования к поступлению в докторантуру: акцентировать основные требования на исследовательской работе, установить количественное и качественное требование к научным публикациям кандидатов, а также установить обязательный промежуток времени – 5 лет для поступления в докторантуру после окончания магистратуры, - говорится в запросе депутатов.

В Министерстве науки и высшего образования РК отметили, что действующие требования к поступлению в докторантуру сформированы с учетом международного опыта. В таких странах, как США, Канада, Великобритания и большинстве стран Европы, поступление в докторантуру возможно сразу после магистратуры без многолетнего опыта и большого количества публикаций.

- На сегодня поступающий в докторантуру должен подтвердить знание иностранного языка международным сертификатом. Обязательный 9-месячный стаж, обеспечивает минимум профессионального опыта без исключения молодых талантов. За это время поступающий успевает участвовать в проектах, преподавать или стажироваться, что помогает сформировать осознанное исследовательское направление. Кроме того, в рамках предоставленной академической самостоятельности вступительные экзамены в докторантуру проводятся вузами самостоятельно, - говорится в ответе вице-министра науки и высшего образования РК Динары Щегловой на депзапрос.

По ее словам, предложение о введении обязательного пятилетнего интервала между окончанием магистратуры и поступлением в докторантуру, может нарушить естественную академическую траекторию, особенно для молодых магистров, которые после окончания обучения обладают актуальными знаниями и высокой мотивацией к продолжению научной деятельности.