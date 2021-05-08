Пятилетний мальчик выпал из окна в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятилетний мальчик выпал из окна павлодарской многоэтажки. Квартира, где находился ребёнок, расположена на третьем этаже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным управления здравоохранения, бригада «скорой» госпитализировала мальчика в областную больницу имени Султанова, пациента сопровождал реаниматолог.

Медики сделали ребёнку компьютерную томографию. Мальчик получил ушиб головного мозга. По снимкам пациенту диагностировали закрытый перелом основания черепа.