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    23:00, 07 Май 2021 | GMT +6

    Пятилетний мальчик выпал из окна в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятилетний мальчик выпал из окна павлодарской многоэтажки. Квартира, где находился ребёнок, расположена на третьем этаже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По данным управления здравоохранения, бригада «скорой» госпитализировала мальчика в областную больницу имени Султанова, пациента сопровождал реаниматолог.

    Медики сделали ребёнку компьютерную томографию. Мальчик получил ушиб головного мозга. По снимкам пациенту диагностировали закрытый перелом основания черепа.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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