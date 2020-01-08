+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -5 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пятилетний мальчик погиб под колесами грузовика в Актюбинской области

8 Января 2020 16:43
Поделиться:
Пятилетний мальчик погиб под колесами грузовика в Актюбинской области

ТЕМИРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в селе Акколь Темирского района Актюбинской области в результате ДТП погиб 5-летний ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

О состоянии сбившего насмерть пешехода в Алматы водителя троллейбуса рассказали врачи
Расследование проводится по факту смертельного наезда троллейбуса на пешехода в Алматы Троллейбус насмерть сбил пешехода в Алматы

«Сегодня в 11 часов утра в селе Акколь произошло ДТП со смертельным исходом. 5-летний ребенок, катаясь на ледянке возле дома, скатился с горки и попал под колеса ассенизатора марки «КамАЗ». Машина в это время проезжала по улице, а дорога в селе была узкой», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По факту начато расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив