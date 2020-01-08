Пятилетний мальчик погиб под колесами грузовика в Актюбинской области

ТЕМИРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в селе Акколь Темирского района Актюбинской области в результате ДТП погиб 5-летний ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 11 часов утра в селе Акколь произошло ДТП со смертельным исходом. 5-летний ребенок, катаясь на ледянке возле дома, скатился с горки и попал под колеса ассенизатора марки «КамАЗ». Машина в это время проезжала по улице, а дорога в селе была узкой», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По факту начато расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.