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Пятилетний мальчик погиб под колесами грузовика в Актюбинской области
8 Января 2020 16:43
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ТЕМИРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в селе Акколь Темирского района Актюбинской области в результате ДТП погиб 5-летний ребенок, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в 11 часов утра в селе Акколь произошло ДТП со смертельным исходом. 5-летний ребенок, катаясь на ледянке возле дома, скатился с горки и попал под колеса ассенизатора марки «КамАЗ». Машина в это время проезжала по улице, а дорога в селе была узкой», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.
По факту начато расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.
Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП,
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