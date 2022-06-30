30 Июня 2022 20:18

Пятилетние сестры-близняшки выпали из окна в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пятилетние сестры-близняшки выпали из окна с третьего этажа в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области, трагический случай произошел в микрорайоне Нурсая. Пока мама находилась в другой комнате, пятилетние сестры оперлись на москитную сетку, выглядывая во двор. Она не выдержала и девочки выпали из окна с третьего этажа одной из многоэтажек.

В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что девочки были доставлены в детскую больницу. Их состояние тяжелое.

«С начала года в городе Атырау зарегистрировано два случая выпадения детей из окон. Пострадали три человека. В прошлом году произошло четыре подобных несчастных случаев, три ребенка получили травмы, двое детей погибли», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.