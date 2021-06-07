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    13:52, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Пятилетнего ребенка сбила машина в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее водитель совершил наезд на ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В управлении полиции сообщили, что ДТП произошло 6 июня 2021 года около 17:30 часов по улице Титова.

    «Водитель «ВАЗ 2109» выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на пятилетнего ребенка», - сообщили в пресс-службе.

    В полиции рассказали, что пострадавший ребенок доставлен в детскую клиническую больницу. По факту назначен ряд экспертиз, по итогам которых будет принято процессуальное решение.


    Теги:
    МВД РК ДТП Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
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