Пятилетнего ребенка родители держали голодным в смирительной рубашке в Кокшетау

18 Ноября 2022, 15:57

18 Ноября 2022, 15:57

Пятилетнего ребенка родители держали голодным в смирительной рубашке в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские и органы опеки проводят проверку по заявлению родственницы семьи, в которой произошел вопиющий инцидент – пятилетнего ребенка отец и мачеха держали взаперти в смирительной рубашке. Медики подтвердили истощение у ребенка. На сегодняшний день он находится в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Двоюродная бабушка ребенка, проживающая в Алматы, рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» подробности инцидента.

«Дедушка поехал в Кокшетау по делам и зашел навестить племянника. Утром, когда он сидел на кухне с внучками, Рамиль (5-летний мальчик), наверное, на голос деда вышел. Он был связан в смирительную рубашку. Малыш чудом открыл дверь, скорее всего зубами. Он не звал на помощь, наверное, боялся, что его услышат родители, пришел на кухню и со слезами сказал: «Деда, пожалуйста, развяжи мне ручки, я хочу кушать!». У самого деда тряслись руки, когда он пытался развязать малыша. Он усадил ребенка кушать, и когда тот поел, попросил у деда воды, так как очень хотел пить. Вскоре в комнате появилась мачеха, которая накричала на деда и вновь связала малыша. На мальчика была надета рубашка со связанными впереди рукавами, а сверху он был обмотан кушаком, чтобы не смог развязать рукава зубами. Когда дедушка вернулся в Алматы и рассказал все мне, я забила тревогу и позвонила в отдел опеки», - поделилась женщина.

Между тем, пару лет назад на эту семью уже подавалось заявление от тети детей. По сообщению отдела образования по городу Кокшетау, в 2020 году она просила принять меры в отношении своей сестры и ее сожителя.

«Семья была рассмотрена на комиссии по делам несовершеннолетних, где было принято решение об ограничении в родительских прав матери и передаче детей отцу. По данному обращению был осуществлен выезд на квартиру, где органами опеки было установлено, что созданы условия для проживания. Также в обращении было указано о сексуальном домогательстве отца к дочери, которое не подтвердилось, согласно результату психологического исследования. В настоящее время мать несовершеннолетних находится в местах лишения свободы, а несовершеннолетние дети находятся с отцом», - пояснили в ведомстве.

При очередном обращении органом опеки совместно со старшим лейтенантом УИП ОЮП ОМПС УП города Кокшетау, социальным работником ТОО «Viamedis» был осуществлен выезд в данную семью. В этот же день их посетил педиатр, и после осмотра мальчик был направлен на госпитализацию в Акмолинскую областную детскую больницу.

На сегодняшний день предварительный диагноз ребенка «БЭН (белково-энергетическая недостаточность)».

«Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Кокшетау органу опеки и попечительства, отделу ювенальной полиции, ЦСППН «Шанс» поручено взять на контроль семью до проведения полного обследования несовершеннолетнего Рамиля (получение результатов судебно-медицинской экспертизы, заключения независимого психолога). По результатам проведенного обследования данная семья будет повторно рассмотрена на заседании Комиссии», - добавили в ведомстве.

Как прокомментировали ситуацию в полиции, к ним поступило заявление жительницы областного центра о принятии мер в отношении родственника, который не занимается воспитанием детей.

«Данный факт был зарегистрирован, в ходе проверки установлено, что 37-летний житель города Кокшетау имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей от первого брака и четырех несовершеннолетних детей от второго. В настоящее время проживает со второй женой. Участковым инспектором полиции совместно с представителями заинтересованных государственных органов был осуществлен выезд по данному адресу. Факт истощения у ребенка был подтвержден, родители сообщили, что за медицинской помощью по состоянию здоровья ребенка не обращались», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка. Назначено обследование ребенка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Фото:instagram.com/dinatansari