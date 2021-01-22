Пятилетнее ограничение на продажу жилья пояснили в «Отбасы банке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ограничение на продажу жилья в течение пяти лет после погашения ипотеки с использованием пенсионных накоплений пояснила председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятилетнее ограничение касается только тех ипотечных жилищных займов с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность. Поэтому, нужно внимательно посмотреть договор банковского займа, когда у вас завершается эта ипотека. Ограничение сейчас достаточно сильно сузили, услышали комментарии в социальных сетях. Я считаю, что пошли навстречу клиентам», - сказала Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга в СЦК.

23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запускает онлайн-платформу enpf-otbasy.kz для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

Ранее председатель банка также ответила , возможно ли погасить пенсионными накоплениями частично ипотеку.

Кроме того, Ляззат Ибрагимова перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья , при этом не используя ипотеку.