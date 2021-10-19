Пятикратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса стал житель Шахтинска

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Девятнадцатилетний житель Шахтинска Руслан Фатахов вошел в Книгу рекордов Гиннесса, установив пять рекордов по стритлифтингу. Кроме того, летом этого года он стал чемпионом мира по подтягиваниям с дополнительным весом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руслан занимается спортом с пяти лет. Сначала была греко-римская борьба, затем легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол. В 16 лет увлекся подтягиваниями с отягощением.

«Я посвящал стритлифтингу все свободное время. Сначала не все получалось, но это только толкало меня вперед. Мне всегда хочется быть первым. Но для этого нужно много работать. Идея поставить рекорды пришла ко мне полтора года назад. В октябре 2020-го я подал заявки в Книгу рекордов Гиннесса по подтягиваниям с дополнительным весом. Подтягиваться нужно было с рюкзаком», – рассказал Руслан.

Молодой человек решил побить все семь рекордов в указанной номинации. В апреле этого года он зафиксировал их в присутствии двух тренеров и при помощи фото- и видеосъемки. Отправив видеоролики и необходимые документы, Руслан ждал ответа около полугода. Недавно ему пришло подтверждение, что он побил пять рекордов. Еще по двум категориям результата пока нет.

«В августе этого года в Киеве (Украина) я участвовал в чемпионате мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам. Стал чемпионом мира по подтягиваниям с дополнительным весом 32 килограмма. Я установил новый мировой рекорд, прежний держался с 2017 года», – говорит спортсмен.

Сейчас Руслан учится в России. Все свое свободное время парень по-прежнему посвящает упорным тренировкам. В будущем хочет связать свою жизнь со спортом.

«Мне бы хотелось открыть свою секцию по воркауту и стритлифтингу и тренировать людей, чтобы делиться с ними своими знаниями и опытом. Я считаю, что спорт должен быть в жизни каждого человека, хотя бы минут 10–20 в день нужно ему уделять. Хочу также установить новые рекорды, возможно, даже не только в подтягиваниях, но и в других дисциплинах», – добавил Руслан Фатахов.



