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Пятикратной дозой вакцины от коронавируса по ошибке привили пациентов в Германии

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Декабря 2020, 01:24
Пятикратной дозой вакцины от коронавируса по ошибке привили пациентов в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Пятикратную дозу вакцины от коронавируса по ошибке ввели восьми сотрудникам дома престарелых в немецком городе Штральзунде. По данным агентства dpa, причиной превышения дозы стала «индивидуальная ошибка» отдельных работников, готовящих шприцы с препаратом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Семь женщин и один мужчина, получившие инъекцию с повышенным содержанием вакцины, были отправлены домой. Позже глава округа Передняя Померания - Рюген, в котором находится город Штральзунд, Штефан Керт (Stefan Kerth) сообщил, что четверо из этих пациентов добровольно, в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения. У них наблюдались симптомы, напоминающие симптомы гриппа. Вечером 27 декабря трое из них вновь покинули больницу.

Керт указал также, что во время тестирования препарата на первой стадии клинических испытаний специалисты компании BioNTech вводили повышенные дозы вакцины добровольцам и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось. Позже эту информацию подтвердила официальная представительница BioNTech. Она отметила, однако, что во время испытаний добровольцам вводили дозу в 100 микрограмм препарата, при том что обычная доза вакцины составляет 30 микрограмм.

Германия  
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