Пятиклассника сбили на пешеходном переходе в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на пешеходном переходе сбили школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В управлении полиции сообщили, что ДТП произошло 19 апреля в 12:00 часов по улице Абая.

«48-летний водитель автомашины «Нексия», не выбрав безопасную скорость движения допустил наезд на ученика 5 класса, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — пояснили в полиции.

Ребенок госпитализирован в медучреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.