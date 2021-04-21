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    22:37, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Пятиклассника сбили на пешеходном переходе в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на пешеходном переходе сбили школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В управлении полиции сообщили, что ДТП произошло 19 апреля в 12:00 часов по улице Абая.

    «48-летний водитель автомашины «Нексия», не выбрав безопасную скорость движения допустил наезд на ученика 5 класса, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — пояснили в полиции.

    Ребенок госпитализирован в медучреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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