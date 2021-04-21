22:37, 20 Апрель 2021 | GMT +6
Пятиклассника сбили на пешеходном переходе в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на пешеходном переходе сбили школьника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.
В управлении полиции сообщили, что ДТП произошло 19 апреля в 12:00 часов по улице Абая.
«48-летний водитель автомашины «Нексия», не выбрав безопасную скорость движения допустил наезд на ученика 5 класса, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — пояснили в полиции.
Ребенок госпитализирован в медучреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.