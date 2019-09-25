Пятиклассника сбили на дороге в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе водитель автомашины «Хендай Мактрикс» сбил 5-классника, переходившего дорогу у старой мечети, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылой на пресс-службу ДП.

По словам пресс-секретаря департамента полиции Ерболата Саркулова, ДТП произошло днем 22 сентября.

«Водитель автомашины «Хендай Матрикс», двигаясь по улице Берсиева, со стороны улицы Некрасова в направлении улицы Нариманова, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, ученика 5 класса, который переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортных средств. В результате ребенок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу», - говорит Е.Саркулов.

По данному факту проводится расследование. Департамент полиции Актюбинской области просит родителей учить детей правилам поведения на проезжей части дороги, а водителей соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными возле пешеходных переходов и школ.