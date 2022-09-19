Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область
Пятиклассник задержан за лжетерроризм в Павлодарской области
19 Сентября 2022, 12:53

Пятиклассник задержан за лжетерроризм в Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Несовершеннолетний задержан в Акмолинской области. Здания судов в Павлодарской области он «заминировал» через электронную почту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РК Дархан Разуев, в настоящее время расследование продолжается.

Он напомнил, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о терроризме наступает с 14 лет. Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением.

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.

Ранее сообщалось, что наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривается статьей 273 Уголовного кодекса РК. За преступление грозит штраф в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей, или 15,9 млн тенге, либо исправительные работы в том же размере, а также лишение свободы на срок до 5 лет.


Читайте также
Более тысячи  иностранцев нарушили миграционное законодательство в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Отец с сыном в Атырауской области незаконно выловили 300 кг осетра
Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Скупщиков драгоценных камней задержали в Карагандинской области
Пограничники задержали кыргызстанца с наркотиками в Жамбылской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив