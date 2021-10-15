Пятиклассник скончался после избиения в школьном туалете в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В СМИ распространялась новость о смерти пятиклассника после драки в школьном туалете в Туркестане. За подробностями произошедшего корреспондент МИА «Казинформ» обратилась в школу, где произошел данный инцидент, в управление здравоохранения и департамент полиции Туркестанской области.

В интервью СМИ бабушка погибшего мальчика рассказала о том, что его избили в школьном туалете, врачи сказали, что потом была серьезная травма головы.

В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили, что состояние ребенка было крайне тяжелым.

«Они к нам обратились через 2-3 дня, до этого мальчика лечили дома. Состояние было крайне тяжелое. Предварительный диагноз медицинской экспертизы – отек головного мозга, внезапная остановка сердца», - пояснили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

По словам директора школы-лицея № 18 Уалихана Бесимбаева, они не слышали о побоях, избиении ребенка.

«Ребенок посещал школу. Был на всех уроках. По словам бабушки, это произошло 6 октября в среду. А в четверг, в пятницу каждый день он приходил на занятия. В понедельник тоже был на уроках. Успеваемость ребенка средняя. Ребенок был веселым, хорошо посещал занятия. Психологи проводили адаптационный тренинг. Он был спокойным ребенком. Бабушка сама привела его в школу. Она сказала классному руководителю о том, что школьник домогался до него. Потом она попросила предупредить этого школьника. Они маленькие дети, с нулевого класса учатся вместе. Они подружились потом и снова начали вместе посещать занятия. На шестом уроке у мальчика поднялась температура. Дядя забрал его из школы. Дома снова поднялась температура, и произошло такое. Мы были в шоке, услышав об этом. О побоях мы не говорили и не слышали даже. Сейчас все решит экспертиза», - прокомментировал директор школы-лицея №18.

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области также сообщили, что проводится проверка.

«Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение в рамках закона РК», - пояснила руководитель пресс-службы Салтанат Каракозова.