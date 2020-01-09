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Пятиклассник из Павлодара выиграл международный турнир по джиу-джитсу в Алматы

9 Января 2020 04:23
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Пятиклассник из Павлодара выиграл международный турнир по джиу-джитсу в Алматы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Престижные состязания выиграл ученик павлодарской школы имени К. Макпалеева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В международном турнире по джиу-джитсу в городе Алматы учащийся пятого класса школы имени К. Макпалеева Павлодара Давид Эммануилиди занял первое место среди участников в возрасте одиннадцати-двенадцати лет, в весе 35-40 килограммов», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Давид с шести лет занимается в школе айки-дзю-дзюцу «Жауынгер» у заслуженного тренера Республики Казахстан Даулета Альжанова, отметили в управлении образования. Мальчик - обладатель чёрного пояса, в областных и республиканских соревнованиях участвует с девяти лет.

«Имеет девять золотых, четыре серебряных, две бронзовых медали. Золотые медали завоевал в период 2015-2019 годов в областных и республиканских соревнованиях (в городах Алматы, Талдыкорган), серебряные медали - в 2018, 2019 годах в областном и республиканском соревнованиях (в городе Алматы), бронзовые медали - в 2018, 2019 годах в областном и республиканском соревнованиях (в Нур-Султане, Алматы)», - добавили в управлении.
Давид в школе учится хорошо, достиг успехов в школьных олимпиадах по математике, участвует в городских и школьных мероприятиях. В школе входит в состав волейбольной команды.

Фото управления образования Павлодарской области.


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Ключевые слова: Алматы, Павлодарская область, Спорт,
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Автор:

Антон Гагарин

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