Пятикилометровый столб пепла выбросил вулкан в Индонезии

СУМАТРА. КАЗИНФОРМ - Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра в понедельник дважды выбросил столбы пепла, причём один из них достигал высоты в 5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

По данным местного вулканологического центра, извержение не представляло непосредственной угрозы для людей. В то же время пепел покрыл толстыем слоем поля и дороги. Местным жителям и туристам рекомендуют не подходить к горе ближе чем на 5 км.

Вулкан Синабунг проснулся после многовековой спячки в 2010 году, и с тех пор с его склонов были вынуждены уехать около 30 тысяч индонезийцев.