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    17:32, 25 Май 2021 | GMT +6

    Пятерых тонущих спасли на Капшагае

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области на Капшагайском водохранилище спасли пятерых человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 мая текущего года в 15:25 часов во время патрулирования на Капшагайском водохранилище спасатели Оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, в районе городского пляжа №6, заметили группу тонущих людей. В результате оперативных спасательных работ на берег доставили 5 молодых людей 2002-2004 годов рождения. Одна из них находилась в бессознательном состоянии, после проведения реанимационных мероприятий девушку привели в сознание и передали работникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Как выяснилось, молодые люди приехали на отдых из Алматы.

    ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать нижеперечисленные правила безопасности на воде:

    — купайтесь только в разрешенных местах. Не заходите в воду в нетрезвом виде;

    — не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не допускайте в воде шалости, связанные с захватами купающихся;

    — не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

    — не боритесь с сильным течением. Используйте его, чтобы приблизиться к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам;

    — не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Не купайтесь, если температура воды ниже + 18 С;

    — не используйте для плавания доски, брёвна, самодельные устройства;

    — не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах или баллонах;

    — не позволяйте детям играть в местах, откуда можно упасть в воду;

    — не оставляйте без просмотра маленьких детей во время купания.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Алматинская область Происшествия
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