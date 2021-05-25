Пятерых тонущих спасли на Капшагае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области на Капшагайском водохранилище спасли пятерых человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 мая текущего года в 15:25 часов во время патрулирования на Капшагайском водохранилище спасатели Оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, в районе городского пляжа №6, заметили группу тонущих людей. В результате оперативных спасательных работ на берег доставили 5 молодых людей 2002-2004 годов рождения. Одна из них находилась в бессознательном состоянии, после проведения реанимационных мероприятий девушку привели в сознание и передали работникам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Как выяснилось, молодые люди приехали на отдых из Алматы.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать нижеперечисленные правила безопасности на воде:

— купайтесь только в разрешенных местах. Не заходите в воду в нетрезвом виде;

— не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах. Не допускайте в воде шалости, связанные с захватами купающихся;

— не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;

— не боритесь с сильным течением. Используйте его, чтобы приблизиться к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам;

— не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. Не купайтесь, если температура воды ниже + 18 С;

— не используйте для плавания доски, брёвна, самодельные устройства;

— не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах или баллонах;

— не позволяйте детям играть в местах, откуда можно упасть в воду;

— не оставляйте без просмотра маленьких детей во время купания.