Пятерых спасли, 25 человек эвакуировали при пожаре в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пять человек спасли при пожаре в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

В 19 часов 41минуту в городе Тараз, в 9-м микрорайоне в одном из пятиэтажных домов в квартире, расположенной на третьем этаже произошел пожар - возгорание домашних вещей и мебели на площади 25 кв. м.

В ходе тушения пожара, силами ДЧС из квартиры, расположенной на четвертом этаже, с помощью лестницы трехколенки было спасено пять человек, из них 4 ребенка, также по лестничному маршу было эвакуировано 25 человек, из них 10 детей.

Пожар локализован в 20 часов 5 минут и ликвидирован в 20 часов 7 минут.

Бригадами скорой помощи с места пожара доставлено в лечебные учреждения города 6 человек, из которых двое с ожогами госпитализированы в реанимационное отделение. Это граждане, 1949 г.р.и 1979 г.р., остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).

В тушении пожара были задействованы 30 пожарных и 7 единиц техники ДЧС.