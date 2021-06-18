РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:54, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Пятерых спасли, 25 человек эвакуировали при пожаре в Таразе

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пять человек спасли при пожаре в Таразе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    В 19 часов 41минуту в городе Тараз, в 9-м микрорайоне в одном из пятиэтажных домов в квартире, расположенной на третьем этаже произошел пожар - возгорание домашних вещей и мебели на площади 25 кв. м.

    В ходе тушения пожара, силами ДЧС из квартиры, расположенной на четвертом этаже, с помощью лестницы трехколенки было спасено пять человек, из них 4 ребенка, также по лестничному маршу было эвакуировано 25 человек, из них 10 детей.

    Пожар локализован в 20 часов 5 минут и ликвидирован в 20 часов 7 минут.

    Бригадами скорой помощи с места пожара доставлено в лечебные учреждения города 6 человек, из которых двое с ожогами госпитализированы в реанимационное отделение. Это граждане, 1949 г.р.и 1979 г.р., остальных после оказания медицинской помощи отпустили домой. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).

    В тушении пожара были задействованы 30 пожарных и 7 единиц техники ДЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!