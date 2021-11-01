Пятерых рыбаков наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятерых рыбаков наказали за нарушение законодательства в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе рейдовых мероприятий на автодороге «Ленинский – Русская Поляна» полицейскими была задержана автомашина Nissan, в салоне которой находились водитель и двое пассажиров. При осмотре в авто были обнаружены запрещенные для рыболовства моносети китайского производства, а также мешки с рыбой общим весом около 25 кг. Мужчины объяснили, что возвращаются с протока Тентек реки Иртыш.

«По факту в отношении каждого рыбака возбуждено административное производство по статье 383 части 3 КРКоАП за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Моносети, лодка, капроновая сеть и улов изъяты в качестве вещественных доказательств. Аналогичный факт установлен и на автодороге «Ленинский – Курчатов» сотрудниками взвода патрульной полиции города Аксу. За нарушение правил рыболовства задержаны двое жителей города, а в качестве вещественных доказательств у них изъята резиновая лодка, моносети и пойманная рыба весом 188 кг. По факту составлено два административных материала по статье 383 части 3 КРКоАП. Материалы по фактам направлены в суд.