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    13:52, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пятерых рыбаков наказали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пятерых рыбаков наказали за нарушение законодательства в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе рейдовых мероприятий на автодороге «Ленинский – Русская Поляна» полицейскими была задержана автомашина Nissan, в салоне которой находились водитель и двое пассажиров. При осмотре в авто были обнаружены запрещенные для рыболовства моносети китайского производства, а также мешки с рыбой общим весом около 25 кг. Мужчины объяснили, что возвращаются с протока Тентек реки Иртыш.

    «По факту в отношении каждого рыбака возбуждено административное производство по статье 383 части 3 КРКоАП за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Моносети, лодка, капроновая сеть и улов изъяты в качестве вещественных доказательств. Аналогичный факт установлен и на автодороге «Ленинский – Курчатов» сотрудниками взвода патрульной полиции города Аксу. За нарушение правил рыболовства задержаны двое жителей города, а в качестве вещественных доказательств у них изъята резиновая лодка, моносети и пойманная рыба весом 188 кг. По факту составлено два административных материала по статье 383 части 3 КРКоАП. Материалы по фактам направлены в суд.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Павлодарская область
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