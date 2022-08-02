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Пятерых пациентов с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ – Минздрав
2 Августа 2022 08:39

Пятерых пациентов с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 августа лечение от КВИ продолжает получать 27 351 человек (–27 129+ и 222 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 539 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 812 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.


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