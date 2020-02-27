Пятерых коллег застрелил сотрудник пивоваренной компании в США

МИЛУОКИ. КАЗИНФОРМ – Пять человек были убиты в результате стрельбы, которую устроил сотрудник пивоваренной компании Molson Coors прямо в рабочее время в Милуоки в среду днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC.

По данным полиции Милуоки, после кровавой бойни в административном здании компании 51-летний стрелок застрелился. На момент стрельбы он все еще был одет в рабочую форму компании, сообщила полиция.

Начальник полиции Милуоки Альфонсо Моралес подтвердил, что тела пятерых сотрудников, застреленных нападавшим, были обнаружены в здании. Имена стрелка и погибших пока не сообщаются. Мотивы стрелка не ясны.

«Это ужасный день для Милуоки, и я выражаю свои соболезнования семьям сотрудников компании», - сказал Моралес журналистам. Он также подтвердил, что на момент стрельбы в здании находились более одной тыс. сотрудников Molson Coors.

В заявлении после инцидента исполнительный директор Molson Coors Beverage Co. Гевин Хаттерсли отметил, что стрелок был сотрудником пивоваренного завода в Милуоки. «Нет слов, чтобы выразить ту глубокую скорбь, которую сейчас испытывают многие из нас», - говорится в заявлении.

Местные власти отмечают, что стрельба на предприятии стала 11-ым массовым убийством на территории штата с 2004 года.

Компания Molson полностью приобрела другую компанию MillerCoors в 2016 году и объявила в 2019 году, что предприятие будет переименовано в Molson Coors Beverage Co. Это изменение также было частью корпоративной реструктуризации, в результате которой сотни рабочих мест были перенесены из Денвера в Милуоки, что позволило компании сократить расходы.

Президент Дональд Трамп начал пресс конференцию в среду со слов соболезнования жертвам перестрелки и их семьям, назвав стрелка «опасным убийцей».