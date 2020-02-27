-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:27
-
вчера 21:23
Пятерых коллег застрелил сотрудник пивоваренной компании в США
МИЛУОКИ. КАЗИНФОРМ – Пять человек были убиты в результате стрельбы, которую устроил сотрудник пивоваренной компании Molson Coors прямо в рабочее время в Милуоки в среду днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC.
По данным полиции Милуоки, после кровавой бойни в административном здании компании 51-летний стрелок застрелился. На момент стрельбы он все еще был одет в рабочую форму компании, сообщила полиция.
Начальник полиции Милуоки Альфонсо Моралес подтвердил, что тела пятерых сотрудников, застреленных нападавшим, были обнаружены в здании. Имена стрелка и погибших пока не сообщаются. Мотивы стрелка не ясны.
«Это ужасный день для Милуоки, и я выражаю свои соболезнования семьям сотрудников компании», - сказал Моралес журналистам. Он также подтвердил, что на момент стрельбы в здании находились более одной тыс. сотрудников Molson Coors.
В заявлении после инцидента исполнительный директор Molson Coors Beverage Co. Гевин Хаттерсли отметил, что стрелок был сотрудником пивоваренного завода в Милуоки. «Нет слов, чтобы выразить ту глубокую скорбь, которую сейчас испытывают многие из нас», - говорится в заявлении.
Местные власти отмечают, что стрельба на предприятии стала 11-ым массовым убийством на территории штата с 2004 года.
Компания Molson полностью приобрела другую компанию MillerCoors в 2016 году и объявила в 2019 году, что предприятие будет переименовано в Molson Coors Beverage Co. Это изменение также было частью корпоративной реструктуризации, в результате которой сотни рабочих мест были перенесены из Денвера в Милуоки, что позволило компании сократить расходы.
Президент Дональд Трамп начал пресс конференцию в среду со слов соболезнования жертвам перестрелки и их семьям, назвав стрелка «опасным убийцей».
- Сильный ливень в Шымкенте: затоплены дворы, повалены деревья
- Автобус с детьми попал в ДТП в Восточном Казахстане
- Румыния объявила о первом случае заражения коронавирусом
- В Южной Корее более чем 300 новых случаев заражения коронавирусом за день
- Мужчина в реанимации: проводится досудебное расследование в Акмолинской области
- Камаз загорелся на трассе в Северном Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана