Пятерых казахстанцев поместили в карантин на границе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, в карантинный стационар для ПЦР-тестирования помещено 5 казахстанцев, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. – Запрещён въезд в страну двум гражданам Узбекистана, двум гражданам Турции и гражданину Российской Федерации».

Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах в регионе не выявлено.

С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыли 17 798 человек: 7 701 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 10 097 пассажиров. С начала года не допустили въезд в страну 111 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 2 669-ПЦР тестов, выявлено 20 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 252 гражданина РК», - добавил источник об итогах работы с начала года.

Антон Гагарин.арской области на границе поместили 5 казахстанцев в карантинный стационар

В Павлодарской области через границу не впустили в РК граждан Турции, Узбекистана и России

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе за прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, в карантинный стационар для ПЦР-тестирования помещено 5 казахстанцев, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. – Запрещён въезд в страну пяти гражданам СНГ: двум гражданам Узбекистана, двум гражданам Турции и гражданину Российской Федерации».

Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах в регионе не выявлено.

С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыли 17 798 человек: 7 701 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 10 097 пассажиров. С начала года не допустили въезд в страну 111 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 2 669-ПЦР тестов, выявлено 20 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 252 гражданина РК», - добавил источник об итогах работы с начала года.