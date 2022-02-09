+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пятерых казахстанцев поместили в карантин на границе в Павлодарской области

9 Февраля 2022 16:03
Поделиться:
Пятерых казахстанцев поместили в карантин на границе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области за прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Уголовное дело возбуждено по факту выдачи поддельных ковид-паспортов в Азербайджане
Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но ограничения смягчаются Страны ЕС упрощают въезд туристам 1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса

«За прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, в карантинный стационар для ПЦР-тестирования помещено 5 казахстанцев, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. – Запрещён въезд в страну двум гражданам Узбекистана, двум гражданам Турции и гражданину Российской Федерации».

Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах в регионе не выявлено.

С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыли 17 798 человек: 7 701 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 10 097 пассажиров. С начала года не допустили въезд в страну 111 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 2 669-ПЦР тестов, выявлено 20 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 252 гражданина РК», - добавил источник об итогах работы с начала года.

Антон Гагарин.арской области на границе поместили 5 казахстанцев в карантинный стационар

В Павлодарской области через границу не впустили в РК граждан Турции, Узбекистана и России

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе за прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки через границу прошли 378 человек, в карантинный стационар для ПЦР-тестирования помещено 5 казахстанцев, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области. – Запрещён въезд в страну пяти гражданам СНГ: двум гражданам Узбекистана, двум гражданам Турции и гражданину Российской Федерации».

Подтверждённых случаев КВИ за последние сутки на автопереходах в регионе не выявлено.

С начала 2022 года в Павлодарскую область прибыли 17 798 человек: 7 701 водитель, осуществляющий международные перевозки, и 10 097 пассажиров. С начала года не допустили въезд в страну 111 нерезидентам страны, не предоставившим справки с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

«Проведено 2 669-ПЦР тестов, выявлено 20 завозных случаев с бессимптомным течением болезни. В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 252 гражданина РК», - добавил источник об итогах работы с начала года.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Уголовное дело возбуждено по факту выдачи поддельных ковид-паспортов в Азербайджане
Карантин в Байконуре продлен до конца зимы, но ограничения смягчаются
Страны ЕС упрощают въезд туристам
1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
4 Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
5 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
6 Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Читайте также
1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса
В Павлодарской возобновили движение на республиканской трассе
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив