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    22:44, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пятерых иностранцев выдворили из страны в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пять иностранцев выдворены из страны в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории области с 1 по 14 октября текущего года проводится областное оперативно-профилактическое мероприятия «Нелегал». Основной целью является оздоровление миграционной ситуации, выявление незаконно прибывших и проживающих на территорию области иностранных граждан, пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нарушением миграционного законодательства.

    К примеру, в ходе ОПМ по итогам третьего дня за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности более 50 иностранцев и граждан Республики Казахстан. Кроме того, выдворено за пределы Республики Казахстан 5 иностранцев.

    Сотрудники полиции не только выявляют правонарушения, но и проводят профилактическую и разъяснительную работу с иностранными гражданами и их работодателями о необходимости соблюдения миграционного законодательства.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область Акмолинская область
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