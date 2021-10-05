Пятерых иностранцев выдворили из страны в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пять иностранцев выдворены из страны в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории области с 1 по 14 октября текущего года проводится областное оперативно-профилактическое мероприятия «Нелегал». Основной целью является оздоровление миграционной ситуации, выявление незаконно прибывших и проживающих на территорию области иностранных граждан, пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с нарушением миграционного законодательства.

К примеру, в ходе ОПМ по итогам третьего дня за нарушение миграционного законодательства привлечено к административной ответственности более 50 иностранцев и граждан Республики Казахстан. Кроме того, выдворено за пределы Республики Казахстан 5 иностранцев.

Сотрудники полиции не только выявляют правонарушения, но и проводят профилактическую и разъяснительную работу с иностранными гражданами и их работодателями о необходимости соблюдения миграционного законодательства.