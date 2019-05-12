Пятерых детей вызволили из закрытой квартиры спасатели в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Пятерых детей вызволили из закрытой квартиры спасатели в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

На пульт диспетчера отряда №2 поступило сообщение о том, что нужно открыть дверь квартиры на втором этаже, где находятся пятеро детей, самый младший из которых 2018 года рождения.

Через несколько минут спасатели прибыли к месту вызова. Снаружи дверь не открывалась, поэтому сотрудники отряда с помощью двухколенной лестницы поднялись на балкон, а потом в квартиру и открыли дверь изнутри.

Как выяснилось, пока матери не было дома ребятишки заперли входную дверь изнутри. Она не смогла открыть дверь, поэтому вызвала спасателей.

Самочувствие детей спасатели оценили как удовлетворительное.

Фото: altaynews.kz