Пятерых детей вылечили от коронавируса в китайском городе Ухань

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В минувший четверг пятеро детей, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больницы города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Самому младшему пациенту два года, старшему – 14 лет.

По сообщению детской городской больницы Ухани, дети после выздоровления будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель.

«Иммунная система детей незрелая, поэтому они остаются наиболее чувствительными к инфекциям дыхательных путей с более разнообразными симптомами», - отметил врач этой больницы Фан Юйжун

Напомним, что ранее в городе Ухань подтверждена информация о заражении младенца коронавирусом. Китайские врачи рассматривают вероятность передачи болезни новорожденному еще в утробе. Сейчас младенец в стабильном состоянии и находится под наблюдением врачей.