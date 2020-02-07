Пятерых детей вылечили от коронавируса в китайском городе Ухань
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В минувший четверг пятеро детей, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больницы города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Самому младшему пациенту два года, старшему – 14 лет.
По сообщению детской городской больницы Ухани, дети после выздоровления будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель.
«Иммунная система детей незрелая, поэтому они остаются наиболее чувствительными к инфекциям дыхательных путей с более разнообразными симптомами», - отметил врач этой больницы Фан Юйжун
Напомним, что ранее в городе Ухань подтверждена информация о заражении младенца коронавирусом. Китайские врачи рассматривают вероятность передачи болезни новорожденному еще в утробе. Сейчас младенец в стабильном состоянии и находится под наблюдением врачей.
- В Китае умер один из первых врачей, сообщивших о новом коронавирусе
- Еще у 41 пассажира круизного лайнера в Японии выявили коронавирус
- Вопрос эвакуации казахстанцев из Уханя был на прямом контроле Главы государства – Даурен Абаев
- Как проверить статус в системе социального медстрахования
- Минздрав РК: Ношение маски необходимо только при симптомах ОРВИ
- О состоянии госпитализированных, прибывших из Китая, рассказали в Минздраве
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана