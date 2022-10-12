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    22:43, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Пятерых человек осудили за хищение оружия во время январских событий в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, обвиняемых в хищении, незаконной перевозке, хранении оружия и боеприпасов в группе лиц по предварительному сговору, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного суда.

    В ночь с 5 на 6 января подсудимые, воспользовавшись массовыми беспорядками в Таразе, сопровождавшимися насилием, погромами, поджогами, разрушением и уничтожением имущества, незаконно похитили огнестрельное оружие и боеприпасы из здания департамента полиции Жамбылской области.

    В результате преступных действий ими причинен материальный вред департаменту полиции Жамбылской области в сумме 208 480 580 тенге.

    Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, заключением судебно-баллистической экспертизы и вещественными доказательствами.

    Прокурор просил назначить трем подсудимым наказание в виде 4 лет лишения свободы, еще двум подсудимым - 3,5 года и 3 года соответственно. Подсудимые вину признали.

    При назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами – чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение имущественного вреда, а также то, что они ранее не были судимы. Отягчающим – совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

    С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, а также роли каждого участника преступлений, трем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, еще двум подсудимым - на 3 и 2 года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.


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