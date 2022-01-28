Пятерых браконьеров задержали в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пять браконьеров задержаны с уликами в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
25 января сотрудники отдела полиции Актогайского района Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Около 19 часов в районе поселка Гульшат они обратили внимание на автомобиль Mitsubishi Pajero с прицепом, следовавший со стороны озера Балхаш. Полицейские остановили данное транспортное средство под управлением 49-летнего жителя Караганды. В салоне машины также находились двое мужчин в возрасте 36 и 53 лет. Во время осмотра стражи порядка в прицепе изъяли восемь мешков свежей рыбы разных видов, три лома и лопату. Задержанные признались, что занимались незаконным подледным ловом.
Кроме того, на следующий день около 13 часов также вблизи озера Балхаш полицейские остановили автомобиль Audi 100, за рулем которого находился 33-летний водитель, рядом с ним на пассажирском сидении находился 33-летний мужчина. В салоне машины было обнаружено два мешка свежей рыбы и 300 метровая сеть. По все фактам возбуждены уголовные дела по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».
Ведется расследование.
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