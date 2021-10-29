Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Пятеро военнослужащих получили травмы на полигоне в Мангистауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Октября 2021, 18:45
Пятеро военнослужащих получили травмы на полигоне в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области пятеро военнослужащих получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны РК.

«В целях оказания специализированной медицинской помощи пятеро военнослужащих, получивших травмы в ходе плановой очистки учебного полигона в Мангистауской области, самолетом военно-транспортной авиации доставлены в Главный военно-клинический госпиталь в город Нур-Султан. Военнослужащие осмотрены специалистами хирургического профиля, их состояние стабильное, без ухудшения. Проводится весь комплекс диагностических и лечебных процедур. Министерство обороны обращается с просьбой не распространять недостоверные сведения, а доверять только официальным источникам», - говорится в распространенном сообщении Министерства обороны РК.


Происшествия   Армия   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен