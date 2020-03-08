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Пятеро туристов стали жертвами лавины в Австрии

8 Марта 2020 19:22
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Пятеро туристов стали жертвами лавины в Австрии

ЦЮРИХ. REUTERS - КАЗИНФОРМ – По данным австрийской полиции, пять человек погибли в результате схода лавины в провинции Верхняя Австрия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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Пять туристов отправились на прогулку на снегоступах в городке Дахштайн, не зная, что это будет их последняя прогулка в жизни.

Источник в местной полиции подтвердил, что эти пять человек не были гражданами Австрии, их личности все еще не установлены.

Телекомпания ORF заявила на своем веб-сайте, что есть данные, что якобы пятеро молодых жертв лавины прибыли из Чешской Республики.

По словам полиции, поиски погибших окончены и жертв больше нет.


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Ключевые слова: Происшествия,
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