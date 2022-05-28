28 Мая 2022 19:19

Пятеро сельчан отравились насмерть в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проверку по факту смертельного отравления пятерых жителей Иртышского района проводит полиция. Установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

27 мая в 22:17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07:15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18:00 здесь умер еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07:24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения.

«Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. По всем фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя села Иртышск в одной емкости. Емкости изъяты, по остаткам жидкости также назначена экспертиза. По результатам исследования будет установлена причина смерти.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района. Проводится проверка, назначены экспертизы.