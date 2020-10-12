Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пятеро погибли в результате взрыва газа на юго-западе Ирана

Автор:  
Adlet Seilkhanov
12 Октября 2020, 11:50
Пятеро погибли в результате взрыва газа на юго-западе Ирана

АХВАЗ. КАЗИНФОРМ - В результате взрыва газа на юго-западе Ирана в воскресенье были разрушены жилые здания и торговые магазины. 5 человек погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Cпасательные группы обыскивают руины двухэтажного здания, расположенного рядом с историческим рынком на территории древнего района административного центра Хузестана – Ахваза.

«Взрыв повлек за собой полное разрушение двухэтажного жилого здания, четырех близлежащих жилых домов и шесть магазинов», - сказал глава пожарной части Ахваза Эбрахим Канбари.

По его словам, пятеро людей, среди которых одна женщина, погибли и девять человек пострадали в результате взрыва.


Происшествия   Ближний Восток   Иран  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной