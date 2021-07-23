Новости
Пятеро мужчин подозреваются в распространении синтетических наркотиков в Шымкенте
23 Июля 2021 10:52
Поделиться:
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пятеро мужчин подозреваются в распространении синтетических наркотиков в Шымкенте, передает Polisia.kz. МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» задержали пятерых мужчин, которые занимались распространением синтетических наркотических средств. Подозреваемые расфасовывали и готовили наркотические средства к продаже в съемной квартире, а в ночное время прятали их в разных местах на территории города. Информацией о местах, где спрятаны наркотики, они делились на специально созданной для наркоторговли странице в социальной сети и получали за это деньги.
Поделиться:
Популярное
4 Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК
Оставить комментарий
Читайте также
- Незаконный игорный бизнес пресекли полицейские Туркестанской области
- Обещавшая соцпомощь мошенница обманула 19 жителей Туркестанской области
- Четырех водителей наказали за перевоз скота без документов в Туркестанской области
- Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
- Укравшего у жителя Темиртау два млн тенге мужчину задержали гвардейцы
- Той на 150 человек остановили в Шымкенте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047