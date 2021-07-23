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Пятеро мужчин подозреваются в распространении синтетических наркотиков в Шымкенте

23 Июля 2021 10:52
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Пятеро мужчин подозреваются в распространении синтетических наркотиков в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пятеро мужчин подозреваются в распространении синтетических наркотиков в Шымкенте, передает Polisia.kz. МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкента в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» задержали пятерых мужчин, которые занимались распространением синтетических наркотических средств. Подозреваемые расфасовывали и готовили наркотические средства к продаже в съемной квартире, а в ночное время прятали их в разных местах на территории города. Информацией о местах, где спрятаны наркотики, они делились на специально созданной для наркоторговли странице в социальной сети и получали за это деньги.


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#МВД РК   #Шымкент   #Борьба с наркотиками  
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