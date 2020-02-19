Пятеро молодых сельчан заблудились в непогоду в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жителей Актогайского района спасатели нашли через девять часов около села Баскамыс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Пятеро жителей Актогайского района Павлодарской области на легковом автомобиле 18 февраля, в 18.00 часов, выехали из районного центра Актогай в село Баскамыс, что находится в 78 километрах от места выезда. Через некоторое время заблудились из-за снежной метели и плохой видимости», - сообщила журналистам пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
В машине вместе с водителем находились пять человек: девушка 1998 года рождения, двое молодых людей 1991 года рождения, ещё один - 1993-го и девушка 1994 года рождения.
«После получения сообщения, в 02-21, были оперативно организованы поиски людей и автомашины. В поисково-спасательной работе были задействованы высокопроходимая техника «Трэкол», три спасателя, два сотрудника отдела по ЧС района и один представитель местного исполнительного органа, - добавили в ДЧС. - Поиски продолжались в течение девяти часов. 19 февраля, в 10-00, пропавшие были найдены в 13 километрах от села Баскамыс».
Все пятеро человек спасены и в медицинской помощи не нуждаются.
Этот случай - наглядный пример пренебрежения и безответственного отношения взрослых людей к мерам безопасности зимой, игнорирования штормовых предупреждении, ещё и выехав в ночь на дальнее расстояние.
«Все они молодые люди, и на упреки спасателей, зачем рисковали своими жизнями, стояли, опустив глаза, и не смогли привести убедительные доводы, почему так безрассудно поступили. На этот раз трагедии удалось избежать, но в следующий раз может не повезти», - подчеркнули в ДЧС.
Фото ДЧС Павлодарской области.
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