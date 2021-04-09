Пятеро малышей родились в модульной инфекционной больнице в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в модульной инфекционной больнице родились пятеро малышей. Среди новорожденных – четыре девочки, один мальчик, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

О новорожденных рассказала главный внештатный инфекционист Атырауской области Надя Ергалиева. По словам врача, состояние малышей в настоящее время стабильное. Двое из них появились на свет путем кесаревого сечения.

«Их мамы лежали в реанимационном отделении в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ с пневмонией. Чтобы уберечь жизни малышей и была проведена операция по кесаревому сечению. Девочка родилась весом 2,5 кг, мальчик весом 1490 гр. Состояние детей стабильное», - рассказала Надя Ергалиева.

Всего в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появились пятеро малышей, среди новорожденных – 1 мальчик, четыре девочки. По результатам ПЦР-тестов у детей наличие коронавирусной инфекции не обнаружено.