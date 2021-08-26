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Пятеро казахстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата Азии

26 Августа 2021 13:00
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Пятеро казахстанских боксеров вышли в финал молодежного чемпионата Азии

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Дубае (ОАЭ) в эти дни проходит молодежный чемпионат Азии по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В рамках турнира стартовали полуфинальные поединки. Представляем вашему вниманию спортсменов команды Казахстана, которые смогли выйти в полуфинал континентального первенства.

Продолжает свой победный путь казахстанский боксер Санжар Ташкенбай, чемпион мира среди молодежи, являющийся главным фаворитом соревнований. В полуфинале он победил Мухаммадкадыра Мамыржонова из Узбекистана.

Помимо Санжара, в финал вышли еще четыре казахстанских боксера:

60 кг: Ерасыл Ермек - Абдурахим Якубов (Таджикистан) - 5:0

86 кг: Темирлан Мукатаев - Арген Бактыбеков (Кыргызстан) - 5:0

54 кг: Айшагуль Елеубаева - Мухлиса Хушвактова (Узбекистан) - 5:0.

63 кг: Милана Аюпова - Мохира Ахмедова (Узбекистан) - 3:2.



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