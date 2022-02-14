Пятеро казахстанцев выступят на велогонке в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Astana Qazaqstan Team выступит на однодневной испанской гонке «Классика Хаэн – Внутренний Рай», которая впервые пройдет сегодня, 14 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Состав команды: Алексей Луценко (Казахстан), Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Дмитрий Груздев (Казахстан), Давиде Мартинелли (Италия), Юрий Натаров (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Нурберген Нурлыхасым (Казахстан)

Спортивные директора в гонке: Джузеп пе Мартинелли (Италия), Стефано Занини (Италия).