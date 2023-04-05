Пятеро казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 5 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 834 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 659 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 175 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 175 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 659 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 5 пациентов.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 73 человека.