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Пятеро казахстанцев поборются за выход в полуфинал ЧА-2023 по боксу до 22 лет

21 Января 2023, 03:00
Пятеро казахстанцев поборются за выход в полуфинал ЧА-2023 по боксу до 22 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 21 января, на чемпионате Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд) выступят пять казахстанских боксеров — они проведут четвертьфинальные бои, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первым на ринг выйдет Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг) — он сразится с Роекпиджитом Суфароеком из Таиланда.

В восьмой паре Сабыржан Аккалыков (71 кг) проведет бой с представителем Кувейта Сальманом Аль-Шаммари.

В девятой паре Диас Молжигитов (75 кг) встретится с кыргызстанским боксером Даниэлем Абдрахмановым.

В тринадцатом поединке дневной сессии выступит Ерасыл Жакпеков (80 кг) — ему будет противостоять еще один боксер из Кыргызстана, Бекбол Мурасбеков.

В шестнадцатой паре Сагындык Тогамбай (86 кг) в «эль-класико» сразится с узбекистанцем Шохжахоном Абдуллаевым.


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